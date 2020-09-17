Глухонемого белоруса судили за «выкрикивание лозунгов» на протестной акции

В Белоруссии судили глухонемого человека за то, что он, по версии милиции, активно участвовал в несанкционированном митинге и «громко выкрикивал лозунги». Об этом сообщает «Радыё Свабода».

23-летнего жителя Гомеля Александра задержали 12 августа на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак, когда он уже садился в автобус. По словам женщины, ее сын практически не слышит и не говорит, понимает его только она.

«Он показывал [милиционерам] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу... Потом были синяки, и на спине тоже», — утверждает она.

Позже Александр рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и не разрешали поднимать голову.

Суд признал вину Александра недоказанной и оправдал его.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80 процентов голосов. Участники протестов требуют его отставки и проведения новой и честной процедуры голосования. Первые акции жесткой разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.