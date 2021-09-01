Подросток захотел стать похожим на любимую героиню комиксов и попал в больницу

15-летний подросток из Индии сделал себе укол ртути, чтобы стать похожим на героиню Marvel

15-летний мальчик из Индии захотел стать похожим на любимую героиню комиксов вселенной Marvel и попал в больницу с незаживающими язвами. Об этом сообщает Daily Star.

Подросток, имя которого не называется, поступил в травматологическое отделение одной из индийских больниц с «множественными незаживающими язвами на левом предплечье». Медики заподозрили, что подобные травмы мальчик мог нанести себе после употребления «психоактивных веществ». Однако пациент пояснил, что ввел себе под кожу ртуть из домашнего градусника, чтобы стать похожим на любимую героиню из комиксов Marvel по имени Mercury (Ртуть).

«Интересно, что в прошлом мальчик множество раз позволял паукам кусать себя, чтобы уподобиться Человеку-пауку. Удивительно, но у него не наблюдается психических отклонений и нормальный уровень IQ», — говорится в отчете клиники.

После удаления ртути, врачам пришлось сделать подростку пересадку кожи. Также у пациента наблюдаются «признаки хронического отравления», однако медики ожидают, что со временем он полностью поправится.

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