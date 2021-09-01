Знаменитости вспомнили сексуальный тренд из прошлого и вернули его в моду

Звезды начали носить сетчатые колготки и вернули их в моду в 2021 году

Знаменитости полюбили выходить на публику в сексуальных колготках и вернули их в моду. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о сетчатых колготках, которые впервые обрели популярность в 1940-50-х годах благодаря кинозвездам и моделям того времени. Согласно информации издания, в 80-90-х годах тренд на описанное изделие возродили панк-рокеры, а в 2021 году о нем вспомнили современные артистки.

Так, например, британская певица Рита Ора надела элемент нижнего белья в качестве самостоятельной вещи в сочетании с черными трусами и блестящим ярко-голубым топом с объемными рукавами.

В то же время американская певица и актриса Гвен Стефани надела белые сетчатые колготки в день своей свадьбы. Звезду запечатлели в платье с юбкой-пачкой, верх которого выполнен в виде корсета. Ее образ дополнили фата и ковбойские сапоги на шпильке.

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Тренд также поддержала британская певица и модель Дуа Липа. Исполнительница снялась в рекламной кампании спортивного бренда Puma в черных колготках поверх трусов, трикотажном бюстгальтере, олимпийке с лампасами на рукавах и белых кроссовках. В свою очередь американская певица Майли Сайрус попала в объектив папарацци в аналогичных колготках в сочетании с черным топом, красной юбкой в клетку и бархатными туфлями на каблуках.

В августе популярные у женщин в 90-х модные элементы в виде бабочек вновь вернулись в моду. Согласно материалу, символ бабочки распространился в указанное десятилетие благодаря таким знаменитостям, как Сальма Хайек, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Сейчас главными поклонницами данного тренда являются супермодель Белла Хадид и певица Дуа Липа.