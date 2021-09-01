В США ошиблись в фамилии Зеленского и назвали его Левински

Американский спутниковый канал C-SPAN, рассказывая о визите украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, назвал его «президентом Левински», пишет РИА Новости со ссылкой на текстовую подводку в эфире.

Ошибка была замечена в первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. Вместо фамилии главы Украины журналисты написали «президент Левински». В других местах имя украинского лидера было написано правильно.

Это не первый раз, когда фамилия «Левински» фигурирует рядом с именем Владимира Зеленского. В 2019 году на американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински. Телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel) обратил внимание на телефонный разговор президента Украины с бывшим главой США Дональдом Трампом во время своего шоу Jimmy Kimmel Live!. В ходе монолога на эту тему он назвал Зеленского новой Моникой Левински. По его словам, Трамп обратился к Зеленскому за компроматом на своих оппонентов.

Моника Левински известна американцам после скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, через некоторое время о ее связи с американским лидером написали СМИ.