Создан «чувствующий» бионический протез

Американские ученые создали бионический протез, который позволяет «чувствовать» и выполнять рефлекторные движения. О разработке сотрудников Научно-исследовательского института Лернера сообщает журнал Science Robotics.

Бионический протез позволяет воссоздать чувства, утраченные после потери конечности. Устройство получило пять блоков, размещенных на месте ампутации. Каждый из блоков размером с половину спичечного коробка вмещает нейрокомпьютерный интерфейс. Это позволяет донести тактильные ощущения от каждого пальца в мозг.

В свою очередь, интерфейс превращает мысли в действия, провоцируя рефлекторные движения. Нейрокомпьютерный интерфейс также позволил точнее воспроизвести механику рук, что дало возможность выполнять бессознательные рефлекторные движения. Протез может рассчитывать усилия и движения, исходя из ситуации.

Ученые успешно протестировали устройство на двух испытуемых. Тесты показали, что добровольцы смогли выполнять рефлекторные движения и захват вещей, основанный на интуитивном анализе.

Ранее группа ученых из США и Китая представила надувной нейропротез руки. Устройство из эластомера отличается небольшим весом и сравнительно невысокой стоимостью. Его создатели планируют запатентовать разработку.