Разработан «надувной» протез руки

Ученые из Китая и США разработали мягкий и легкий нейропротез руки, пальцы которого приводятся в действие пневматической системой. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

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Несмотря на то что современные нейропротезы уже могут возвращать чувствительность человеку, по большей части они остаются тяжелыми (весом более 400 граммов) и дорогими (стоимостью более 10 тысяч долларов).

Разработка исследователей из Массачусетского технологического университета и Шанхайского университета Цзяо Тун сделана из эластомера EcoFlex, пластиковая ладонь печатается на 3D-принтере. У искусственной руки пять «надуваемых» пальцев. Сгибать их позволяет пневматическая система, получающая информацию от электромиографических датчиков. Они прикрепляются к культе и регистрируют электрическую активность от двигательных нейронов, передавая протезу команды от мозга. Блок управления дешифрует эти сигналы и рассчитывает необходимое давление для определенного типа хватки. Протез с шестью степенями свободы обладает и возможностью тактильной обратной связи — датчики на кончиках пальцев соединены с культей, что позволяет человеку осязать.

Ученые испытали протез весом в 292 грамма на двух добровольцах с ампутацией верхней конечности. Разработка, заявляют исследователи, показала себя лучше в сравнении с «жесткими» аналогами, а один из испытуемых научился использовать руку и в повседневной жизни. На нейропротез, стомость компонентов которого не превышает 500 долларов, уже подан патент, однако до выхода на рынок еще далеко, признают разработчики.

