Животные в зоопарке Кабула оказались на грани смерти из-за прихода «Талибана»

Животные в зоопарке Кабула оказались в опасности из-за прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, пишет The Sun.

В сети появилось фото, на котором запечатлены талибы, посетившие местный зоопарк. Один из боевиков приставили ружье к медведю, который по словам пользователей, «выглядел несчастным и испуганным». Хищник смотрел на мужчин из бетонной ямы, пока вооруженные талибы наблюдали за ним по обе стороны вольера.

По данным издания, из-за «Талибана» животные оказались на грани смерти. Зоозащитники считают, что представители движения начнут жестоко обращаться с ними или «зароют зоопарк в землю» как во время правления в 90-х годах.

Представители зоозащитной организации Asia for Animals заявили, что пока талибы не причиняли вреда животным, а «с медведем все в порядке». Организации по защите прав животных и местные жители опасаются за будущее парка, в котором могут содержаться до 280 животных. Персонал продолжает кормить обитателей и поить водой. «Поскольку зоопарк находится в ведении Кабульского муниципалитета, ответственность за зоопарк в конечном итоге перейдет к талибам», — отметили зоозащитники.

Кабульский зоопарк пострадал в результате боевых действий, когда талибы пришли к власти и затем управляли Афганистаном с 1996 по 2001 год. Талибы хотели уничтожить зоопарк, так как он не совместим с их религиозными убеждениями. Учреждение было открыто в 1967 году.

Ранее талибы расстреляли в Афганистане известного фольклорного певца и музыканта Фавада Андараби.

