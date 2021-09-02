Россиянку и двоих детей нашли убитыми в квартире через месяц после расправы

Следователи нашли и задержали 27-летнего жителя Кемеровской области, причастного к убийству сожительницы и двоих ее детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. По версии следствия, 1 сентября в квартире были найдены тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место преступления криминалисты установили, что убийство совершил 27-летний знакомый погибшей. Мотив расправы устанавливается. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Преступление было совершено в поселке Яшкино. Жильцы дома почувствовали неприятный запах и вызвали полицию, которая и нашла убитых, уточняет РЕН ТВ. Погибшие месяц пролежали в квартире. Сожитель убил женщину 6 августа во время ссоры. А затем расправился с ее детьми, чтобы они не рассказали о нем.