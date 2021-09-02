Президент Литвы высказался против усыновления детей однополыми парами

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности выполнить требования ЛГБТ-сообщества республики, которое оно ранее предъявило депутатам Сейма. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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По его словам, он выступает против усыновления детей однополыми парами, законной смены пола, а также не видит необходимости в преподавании в школах истории ЛГБТ-движения.

«Я против таких требований. Как президент, я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло», — сказал Науседа, хотя раньше придерживался более толерантной позиции в отношении сексуальных меньшинств. Глава государства также указал на то, что притязания сексуальных меньшинств требуют пересмотра Конституции, в противном случае это будет нарушением некоторых положений основного закона страны.

В конце августа власти Каунаса увидели угрозу в шествии ЛГБТ. Муниципалитет города не согласился с решением суда, который обязал его согласовать марш ЛГБТ на 4 сентября. Городские власти посчитали, что такое мероприятие «представляет угрозу для жителей, а также доставит неудобства кафе и ресторанам».

Ранее Науседа отметил необходимость создания возможности узаконить однополые отношения, но затем заявил, что не подписал бы закон о партнерских отношениях в том виде, в котором он был представлен в Сейме. Литовский лидер пояснил, что в документе были почти унифицированы определения брака и партнерства, иными словами, это определение, которое было представлено, почти приравнивалось к браку.