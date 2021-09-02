На Украине грузовик провалился в фонтан

В центре Киева грузовик с водой заехал в сухой фонтан и провалился

В центре Киева, неподалеку от станции метро «Арсенальная», грузовик с водой провалился в сухой фонтан. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что фонтан был открыт только вчера, 1 сентября. Причину инцидента киевский градоначальник объяснил ленью водителя, который вез бутилированную воду в одно из соседних учреждений и решил подъехать поближе ко входу в здание. Мэр столицы отметил, что в результате было повреждено плиточное покрытие фонтана. Он добавил, что специалисты также проверяют состояние находящихся под плиткой форсунок.

Кличко подчеркнул, что инвестор проекта пообещал восстановить объект до конца недели. По словам городского главы, «горе-водитель» должен компенсировать причиненный ущерб.

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