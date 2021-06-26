Раскрыты подробности о протаранившем ворота посольства России в Минске

Водитель автомобиля, протаранившего ворота российского посольства в Минске, предварительно, был в состоянии наркотического опьянения. Такие подробности раскрыло УГАИ ГУВД белорусской столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, а затем выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства, где его задержали. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.

О том, что легковой автомобиль въехал в ворота российского посольства в Минске, сообщалось ранее 26 июня. Водитель автомобиля Ford пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. По информации очевидцев, на место инцидента приехала скорая. Позже было опубликовано видео инцидента.