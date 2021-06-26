Автомобиль въехал в ворота российского посольства в Минске

В Минске легковой автомобиль въехал в ворота российского посольства. Об этом сообщает Telegram-канал «Tut.by» со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что водитель автомобиля Ford пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. По информации очевидцев, на место инцидента приехала скорая, машину проверяют на наличие взрывных устройств.

Ранее автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения гонок на ипподроме в населенном пункте Фабенс американского штата Техас. По неизвестным причинам машина выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Судья округа Эль-Пасо Рикардо Саманьего уточнил, что в общей сложности в результате происшествия пострадали 29 человек.