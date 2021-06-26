Протаранивший ворота посольства России в Минске автомобиль сняли на видео

Автомобиль, который в субботу, 26 июня, протаранил ворота посольства России в Минске, сняли на видео. Запись момента столкновения публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как автомобиль въезжает в первое ограждение и сносит его. После этого из машины выбежал мужчина и перелез через второе ограждение, а затем бежит по территории посольства. Сам автомобиль откатывается назад, к нему подбегает охранник.

О том, что легковой автомобиль въехал в ворота российского посольства в Минске, сообщалось ранее 26 июня. Водитель автомобиля Ford пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. По информации очевидцев, на место инцидента приехала скорая.