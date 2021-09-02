Прахом фаната диджея Tiesto выстрелили из конфетти-пушки на выступлении артиста

Прах поклонника нидерландского диджея Tiesto выпустили из конфетти-пушки на фестивале электронной музыки Creamfields в Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что Стюарт Митчелл покончил жизнь самоубийством в июле этого года. Чтобы оплатить похороны, семья покойного фаната электронной музыки продала приобретенные им билеты на фестиваль двум братьям Райану и Лиаму Милленам.

Отец Митчелла попросил покупателей развеять прах его сына во время фестиваля, чтобы тот смог «побывать там в последний раз». Братья Миллены пришли на мероприятие с баннером, на котором было написано «приятель, это последний танец для тебя». Они также обратились к организаторам рейва, надеясь, что им дадут возможность показать плакат на сцене.

Известно, что организаторы не только разрешили им подняться на сцену, но и предложили выстрелить прахом покойного из конфетти-пушки во время закрытия фестиваля, на котором в тот момент играл Tiesto.

