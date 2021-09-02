Зеленский забыл обсудить с Байденом одну тему

Президент Украины Зеленский забыл обсудить с лидером США Байденом его визит в Киев

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить со своим американским коллегой Джо Байденом, передает телеканал «Украина 24».

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По его словам, он не успел детально обсудить с американской стороной одну тему — визит Байдена в Киев. «Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США», — признался он. Как отметил Зеленский, американская и украинская команды общались по телефону, в том числе, по поводу визита. Зеленский надеется, что лидер США прилетит на Украину.

Двусторонняя встреча в Вашингтоне закончилась в 16:12 (23:12 мск), Зеленский уехал в 16:17 по местному времени. По итогам встречи стороны выступили против строительства российского газопровода в Европе «Северный поток-2». Они представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США по этому вопросу.

Кроме того, делегации договорились продолжать попытки привлечь Россию к ответственности за так называемую «агрессию».