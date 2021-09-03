В США начали расследование против Apple

Национальное управление по трудовым отношениям США официально начало расследование двух жалоб на условия труда, поданных против компании Apple. Как сообщает Reuters, технокорпорацию, известную своей нелюбовью публично обсуждать внутренние проблемы, обвиняют в давлении на работников.

В апреле сотрудники компании запустили опрос о размере заработной платы, получаемой за одну и ту же работу, через корпоративный мессенджер Slack. Однако Apple заблокировала опрос, ссылаясь на конфиденциальность этой информации. Были приостановлены и другие опросы, при этом ни один из них не нарушал правила конфиденциальности. В конце августа корпорация запретила создать канал для обсуждения справедливого размера заработной платы, что, по словам программиста Шер Скарлетт, стало для нее «последней каплей». Сотрудница подала жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США 1 сентября.

Несколькими днями ранее в ведомство по этой же причине пожаловалась старший менеджер Эшли Джовик (Ashley Gjovik). По ее словам, из-за корпоративной активности ее привычные задачи перепоручали коллегам, а Джовик нагружали неприятной работой.

Ведомство должно рассматривать все поступающие жалобы и в случае нарушения подать иск против работодателя.

В последние недели некоторые нынешние и бывшие сотрудники Apple критиковали корпоративную культуру в Twitter, используя хештег #AppleToo. Законодательство США позволяет сотрудникам публично обсуждать определенные темы, например, условия труда.

В то же время компания публично выступает за социальную справедливость. Так, Apple пообещала 1 сентября пожертвовать 30 миллионов долларов на достижение расового равенства.