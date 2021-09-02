Япония приструнила Apple за монополизм

Техногигант Apple отменит обязательство по уплате 30-процентной комиссии для разработчиков мультимедийных приложений. Решение коснется приложений с музыкой, видео, книгами, а также цифровой прессы, но не повлияет на игры. Уступка вызвана расследованием японских властей, которым удалось приструнить компанию и устранить монополию магазина App Store на совершение платежей за скачивание и подписки, пишет Bloomberg.

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Японская комиссия по добросовестной конкуренции заявила, что Apple должна предоставлять иные каналы для онлайн-оплаты, помимо внутренней технологии магазина AppStore под названием In‑App Purchase. Регулирующий орган посчитал, что изменение платежной политики техногиганта приведет к снижению цен и принесет пользу потребителям.

Apple согласилась выполнить требования японского ведомства. Избежать комиссии разработчикам приложений позволит использование внешних веб-сайтов. До недавнего времени все пользователи покупали приложения только через App Store, и компания взимала 30 процентов с дохода от каждого скачивания или подписки. Теперь клиенты смогут использовать для оплаты сторонние ссылки.

Японская антимонопольная служба сочла этот шаг достаточным для закрытия дела компании. Решение вступит в силу во всем мире в начале следующего года. Уплата комиссии по-прежнему останется обязательной для разработчиков игр, самого прибыльного класса мобильных приложений.

Доминирующего положения Apple и Google на рынке мобильных платформ все чаще привлекает внимание регулирующих органов разных стран. 31 августа в Южной Корее был принят новый закон, обязывающий две ведущие компании предоставлять пользователям возможность выбрать способ онлайн-оплаты. Аналогичные меры находятся на рассмотрении у законодателей США. 2 сентября антимонопольный орган Индии начал расследование в отношении платежей Apple внутри приложений.