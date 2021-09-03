В Екатеринбурге отпразднуют день рождения Бабы-яги

В культурно-развлекательном центре «Парк Сказов» в Екатеринбурге 4-5 сентября отпразднуют день рождения Бабы-яги. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Традиционно артисты в костюме сказочного персонажа проведут торжественную линейку для первоклассников и проверят их готовность к новому учебному году. Посетителей ждут квесты, розыгрыш подарков, народные игры, занятие йогой и театрализованное представление «Как Петрушка к Бабе-яге в гости ходил».

Отмечается, что Бабу-ягу также поздравят другие персонажи русских народных сказок — Водяной, Леший, Машенька и Медведь. Завершится мероприятие пенной вечеринкой.

Ранее в августе одна старейших жительниц Саратова отметила 101-летие. Вере Зудовой зачитали поздравление от губернатора Валерия Радаева, пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа, вручили цветы и памятные подарки, выслушали воспоминания.