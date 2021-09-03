В Германии изобрели велосипед будущего

Немецкие ученые показали прототип системы привода для электрических велосипедов без цепи. Об этом сообщает издание Electrek.

Компания Schaeffler представила инновационную систему привода для электробайков. Изобретение Free Drive состоит из генератора и педалей, установленных на каретке велосипеда. При нажатии на педали водитель приводит в действие генератор, который преобразовывает механическую энергию в электрическую.

По словам создателей, генератор делает наличие цепи, ремня или карданного вала необязательным. Таким образом, между задним колесом и кареткой нет прямого сцепления. Генератор может изменять сопротивление педалей в зависимости от требуемого или выбранного усилия педалирования. Если водитель нажимает на педали достаточно сильно и создает избыточную энергию — большую той, которая требуется для движения, — то электроника направляет ее в аккумулятор велосипеда.

Также Free Drive обеспечивает рекуперативное торможение, что дает еще один способ подзарядки батареи. Двигатель имеет мощность 250 ватт, что является предельным показателем для такого вида транспорта в Германии.

По словам специалистов, главным плюсом новой системы является низкая вероятность поломки, которая присутствует в традиционных велосипедах. Одним из ключевых недостатков назвали сниженную на 5 процентов эффективность вращения педалей — по сравнению с велосипедом на цепном приводе.