Названы атрибуты самых гигантских квартир Москвы

Россиянам рассказали, что скрывается на огромных площадях элитной недвижимости столицы. Специалисты портала «Мир квартир» составили рейтинг из пяти гигантских квартир и назвали особенные атрибуты роскоши. В топ вошли объекты площадью от 640 до 1700 квадратных метров, которые можно встретить не только в центре города, но и в других районах Москвы. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

На последнем месте в топ-5 оказалась квартира площадью 640 квадратных метров с персональным лифтом и террасой в жилом комплексе «Большая Никитская, 45» на территории Пресненского района. Здания ЖК 2005 года постройки выполнены из гранита, мрамора и дерева. В рассматриваемой квартире-пентхаусе восемь комнат, есть гостиная, кухня-столовая и три спальни со своими туалетами и балконами. На втором уровне размещен зал площадью 52 квадратных метра, терраса размером 180 «квадратов». Из окон открывается вид на деловой центр «Москва-Сити». Стоимость квартиры с чистовой отделкой, но без ремонта — 735,96 миллиона рублей.

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Четвертое место досталось квартире площадью 800 квадратных метров с камином и террасой на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Пентхаус занимает 23-й и 24-й этажи в ЖК «Алиса». Планировкой предусмотрено четыре спальни, пять санузлов и гостиная. В просторной квартире есть тренажерный зал, кабинет, библиотека, а также отдельная комната для дегустации вин и приема гостей. Потолки в элитном жилище выше пяти метров. Стоимость пентхауса — 365,95 миллиона рублей.

Жилье за 1,25 миллиарда рублей можно приобрести в клубном доме Управления делами президента в Шведском тупике, где живут крупные политики и ученые. Здесь же находится квартира гендиректора Первого канала Константина Эрнста. В трехуровневом пентхаусе на тысячу «квадратов» пять спален, пять санузлов, кухня, гостиная с камином. Из окон открывается вид на Кремль. Интерьеры отделаны ониксом и мрамором.

На втором месте — жилье в Замоскворечье площадью 1040 «квадратов», которое занимает весь клубный дом 2001 года постройки на Большой Татарской. На первом этаже размещены кухня-столовая, гостиная и санузлы, на втором — две мастер-спальни с ванными и гардеробными и кабинет. На третьем — гостевая спальня с гардеробной комнатой и ванной. Возле дома есть площадка с садом и зоной барбекю. Недвижимость предлагают приобрести за 892,3 миллиона рублей.

Лидирует в пятерке квартира площадью 1718 квадратных метров, которая продается без отделки в Раменках в «Доме на Мосфильмовской», построенном по проекту архитектора Сергея Скуратова десять лет назад. Дизайн-проект для квартиры разработал архитектор, профессор Борис Уборевич-Боровский. На гигантских площадях можно встретить гостиную, зал заседаний, кабинет, библиотеку с дровяным камином и сигарной зоной, спальню с будуаром, домашний кинотеатр и бар с танцполом. На двух этажах квартиры также есть игровая, комнаты для нянь. Высота потолков от 3,5 до 5 метров, а из окон можно любоваться парком Победы, Воробьевыми горами. В доме есть спа-зона, джакузи. Стоимость недвижимости 1,48 миллиарда рублей.

Аналитики «Мира квартир» отмечают, что столь большие квартиры часто продаются десятилетиями, так как рассчитаны на очень состоятельных покупателей. «Люди понимают, что ликвидностью такие квартиры не отличаются и продать их будет трудно. Средств, вложенных в отделку такой квартиры, если она продается без нее, "отбить" не удастся, даже если покупатель в будущем найдется. Содержать такое жилье крайне дорого, а современный прагматичный потребитель умеет считать деньги», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее специалисты международного агентства Savills зафиксировали с начала 2021 года рост спроса на крупногабаритное жилье в столице. За восемь месяцев число проданных с января объектов дороже миллиона долларов (73,5 миллиона рублей) достигло 877.