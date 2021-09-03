В США назвали лучшие российские вертолеты

В США составили рейтинг лучших боевых вертолетов современности. Издание Military Watch назвало пять «самых опасных» вертолетов, состоящих на вооружении. Большую часть рейтинга занимают российские машины.

Авторы издания подчеркивают, что ударные вертолеты остаются одними из самых сложных в производстве образцов вооружения. Российские и в меньшей степени американские модели сохраняют лидерство в разработке боевых вертолетов, пишет Military Watch.

Открывает рейтинг российский Ка-52 «Аллигатор». Авторы издания подчеркивают, что Ка-52 является одним из немногих боевых вертолетов, вступивших в строй после окончания холодной войны. Условное второе место отдали новейшему Ми-28НМ «Ночной суперохотник», который лишь в 2016 году совершил первый полет. Говоря о нем, Military Watch отмечает, что Россия — единственная страна, выпускающая несколько моделей ударных вертолетов.

В середине рейтинга разместился американский McDonnell Douglas AH-64 Apache. Самый распространенный ударный вертолет в мире стремительно устаревает, пишет Military Watch. Также авторы отмечают высокую стоимость обслуживания AH-64.

За американским вертолетом следует его оппонент в холодной войне — советский Ми-24 и его модификации, включая Ми-35. Авторы Military Watch подчеркивают распространенность Ми-24, который состоит на вооружении нескольких десятков стран.

Пятое место отдали китайскому вертолету Z-10M. Вертолетостроение Китая значительно отстает от США и России, но последние модификации Z-10M позволяют конкурировать ему с российскими и американскими вертолетами, считают авторы Military Watch. Авторы издания подчеркивают развитую авионику Z-10M и «высокие показатели доступности», включающие стоимость и простоту обслуживания.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник» получит новую неуправляемую ракету С-13Б. Ракета отличается трехрежимным взрывателем, позволяющим выбирать задержку подрыва боевой части.