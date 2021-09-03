Названы лучшие районы Москвы для жизни с детьми

Район «Арбатской» и «Кропоткинской» назван лучшим для жизни с детьми в Москве

Район станций метро «Арбатская» и «Кропоткинская» назван лучшим для жизни с детьми в Москве. Индекс комфорта достиг 43,9. Об этом говорится в исследовании IT-компании Realiste, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Специалисты составили рейтинг районов с помощью искусственного интеллекта, оценив наличие в них детских садов, игровых площадок, парков, скверов и школ. Каждый район получил общий индекс по всем показателям. Район «Арбатской» и «Кропоткинской» занял первую строчку из-за высокого коэффициента концентрации образовательных учреждений и прогулочных мест. Однако детских садов и игровых площадок оказалось меньше.

На втором месте расположился район станций «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская» и «Локомотив» с коэффициентом 34,7. Наиболее комфортно там проживать с детьми дошкольного возраста из-за большого количества игровых площадок. Третье место отдали району станции метро «Академическая» (с индексом 32,7) — он подойдет для родителей с маленькими детьми и школьниками.

Четвертую позицию отдали району станции «Аэропорт», индекс достиг 25,7. Недостатком территории назвали большое расстояние до зеленых зон и небольшое количество скверов. Топ-5 списка заняла «Бауманская», ее индекс достиг 23,8. «Здесь меньше игровых площадок, чем во всех остальных районах топа, но относительно других районов Москвы это все еще хороший показатель», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты инвестиционной компании Realiste назвали районы Санкт-Петербурга с худшей инфраструктурой. Самой неблагоприятной локацией культурной столицы cтал район Московской заставы. Ниже расположились Фрунзенский район и Ивановский округ в составе Невского района.