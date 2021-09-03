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Власти Китая запретили телеканалам показывать «женоподобных мужчин»

Власти Китая призвали телеканалы «положить конец парням-неженкам и ненормальной эстетике»
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Фото: Stringer / Reuters

Китайские власти запретили показывать на телевидении мужчин с женственной внешностью. Об этом сообщает AP News.

Телевещательным компаниям предписано решительно пресекать появление в передачах «женоподобных мужчин» и другой «ненормальной эстетики». По мнению властей страны, элегантные образы поп-звезд и актеров не стимулируют молодых китайцев быть достаточно мужественными. Телеканалы также должны строго контролировать выбор актеров для шоу, их внешний вид и поведение в эфире.

Также правительство выступило против пропаганды культа богатства и славы. В том числе, под запрет попало обсуждение частной жизни людей. По мнению властей КНР, это не отражает ценностей страны. Вместо этого поощряется изображение «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».

Ранее китайское правительство запретило школьникам играть в видеоигры по будням. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

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