Россиянам перечислили первые признаки онкологии

Для успешного лечения онкологии необходимо вовремя выявить первые симптомы заболевания. В первую очередь необходимо обратить внимание на изменение формы каких-то частей тела и разрастание тканей, заявил заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-кардиолог, терапевт, сомнолог клиники НАКФФ Павел Александров в интервью «ФедералПресс».

«Это можно заметить «на глаз» или при прикосновениях, на ощупь. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость, апатию, отсутствие интереса к жизни, нежелание работать, общаться», — перечислил врач.

Кроме того, по его словам, одними из ранних симптомов рака являются резкая потеря веса, кровянистые выделения в моче и кале, частые головные боли и повторяющаяся температура без сопутствующих симптомов, а также дискомфорт в горле. Медик отметил, что зачастую люди живут с постоянным кашлем, болью в горле, хрипят и испытывают проблемы с глотанием, что не является нормой и требует детального обследования у специалиста.

Также на онкологию могут указывать различные проблемы с кожей, такие как локальное потемнение, краснота, шелушение и зуд, заключил врач.

Ранее онколог Михаил Бяхов заявил, что вероятность заболеть раком из-за вредных веществ в воздухе квартиры минимальна, так как в таких помещениях просто нет химии, которая могла бы настолько навредить здоровью. Он объяснил, что веществ, вызывающих рак, множество, но вероятность заболеть зависит от их концентрации и длительности влияния на организм.