18-летняя боксерша умерла спустя несколько дней после поражения нокаутом

Мексиканская боксерша Жанетт Сапата скончалась спустя несколько дней после неудачи на профессиональном ринге. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает «Би-Би-Си».

28 августа спортсменка уступила в поединке с канадкой Мари-Пьер Уль. Мексиканка пропустила удар и потеряла сознание в четвертом раунде. Судья зафиксировал поражение Сапаты нокаутом. 18-летняя девушка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

Ее соперница отреагировала на произошедшее, опубликовав заявление в Instagram. «Бокс — опасен и кроет множество рисков. Но это наша работа, наша страсть. Никогда не стремилась нанести вред своим соперницам», — написала Уль.

2 сентября сообщалось о смерти американской рестлерши Шэннон Спруилл, более известной под псевдонимом Даффни Ангер. Полиция начала разыскивать спортсменку после публикации видео, которое встревожило ее родственников и друзей. На кадрах американка жалуется на одиночество и пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии. Представители правоохранительных органов обнаружили Спруилл мертвой по одному из адресов.