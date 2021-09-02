Тревожное видео рестлерши оказалось предсмертным

46-летнюю звезду рестлинга Даффни Ангер обнаружили мертвой. Перед этим она выложила ролик

Американская рестлерша Шэннон Спруилл, более известная под псевдонимом Даффни Ангер, была найдена мертвой. Об этом сообщает Inside The Ropes.

46-летняя рестлерша встревожила своих друзей и родственников роликом в социальных сетях, который был опубликован 1 сентября. В нем Ангер пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и жаловалась на одиночество. Пользователи Twitter посчитали, что темный предмет в руке спортсменки на видео — пистолет.

После публикации ролика родственники обратились в правоохранительные органы. Полицейские были отправлены по нескольким адресам, где могла проживать Ангер. В итоге видео оказалось предсмертным: американку обнаружили мертвой.

Ангер известна по выступлениям в WCW. Широкая аудитория познакомилась с ней еще в 1999 году. В последнее время американка сосредоточилась на выступлениях в независимых промоушенах.