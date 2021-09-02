Тревожное видео рестлерши оказалось предсмертным

Американская рестлерша Шэннон Спруилл, более известная под псевдонимом Даффни Ангер, была найдена мертвой. Об этом сообщает Inside The Ropes.
46-летняя рестлерша встревожила своих друзей и родственников роликом в социальных сетях, который был опубликован 1 сентября. В нем Ангер пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и жаловалась на одиночество. Пользователи Twitter посчитали, что темный предмет в руке спортсменки на видео — пистолет.
После публикации ролика родственники обратились в правоохранительные органы. Полицейские были отправлены по нескольким адресам, где могла проживать Ангер. В итоге видео оказалось предсмертным: американку обнаружили мертвой.
Ангер известна по выступлениям в WCW. Широкая аудитория познакомилась с ней еще в 1999 году. В последнее время американка сосредоточилась на выступлениях в независимых промоушенах.