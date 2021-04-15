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Лучшая боксерша мира получила соперницу в своем дебютном поединке в MMA

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Фото: Instagram

Американская боксерша Кларесса Шилдс узнала имя соперницы в своем дебютном поединке по правилам смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает DAZN.

Шилдс выступит на турнире Professional Fighting League (PFL) 10 июня. Ее оппоненткой станет Бриттни Элкин. К своему дебюту в MMA Шилдс готовится в зале Jackson Wink, где в частности тренируется в компании Джона Джонса, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

6 марта Шилдс одолела Мари-Ив Дикер и удержала пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также отняла у оппонентки пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и корону Международной федерации бокса (IBF). Американка — лучшая боксерша мира по версии изданий The Ring и ESPN.

В декабре 2020-го Шилдс подписала контракт с PFL и объявила о скором дебюте в MMA. При этом спортсменка планирует продолжать выступления в боксе.

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