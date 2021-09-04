Лидер Rammstein спел по-русски на Красной площади

Лидер Rammstein Линдеманн выступил на фестивале «Спасская башня» в Москве

Видео: eltormaria/ Instagram

Лидер группы Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн спел в Москве на Красной площади песню «Любимый город» на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкий артист выступил в российской столице в рамках 14 международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходит с 27 августа по 5 сентября в формате «COVID free».

Линдеманн исполнил песню под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России. Предполагается, что музыкант, как специальный гость мероприятия, также будет петь 5 сентября на закрытии фестиваля.

Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen N chten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».

