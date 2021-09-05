Вице-премьера Чехии допросят из-за отмененной поездки в Россию

Чешская полиция допросит первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека по поводу его планировавшейся, но не состоявшейся в апреле 2021 года поездки в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», — рассказал Гамачек. В начале мая расследованием ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека занялось Национальное управление по борьбе с оргпреступностью.

В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России. О связи инцидента с Россией объявили в телеобращении премьер Андрей Бабиш и сам Гамачек. После этого пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило, что Гамачек еще до телеобращения собирался посетить Москву. Вице-премьер опроверг эту информацию и заявил, что подаст на издание в суд.

31 мая стало известно, что Гамачек мог поставить под угрозу чешских шпионов, работающих за рубежом. Речь идет о заявлении политика в связи с отъездом работников чешских спецслужб из страны перед началом международного скандала по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице. Тогда Seznam Zprávy заявило, что глава МВД не имел права публично высказываться о работе чешской разведки за рубежом.