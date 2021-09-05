Разгон талибами женской демонстрации оценили словами «это пока что цветочки»

Меры воздействия на протестующих в Афганистане со стороны членов движения «Талибан» (запрещенная в России организация) в будущем станут жестче, считает глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Его слова приводит радио «Говорит Москва».

Клинцевич отреагировал на сообщение о разгоне 4 сентября демонстрации женщин в Кабуле, против которых талибы применили слезоточивый газ. Он отметил, что даже удивлен мягкостью боевиков.

«Скорее всего, там есть некие организаторы, дающие тем, кто мобилизует людей, какие-то гарантии. Вещь достаточно рискованная. Я не думаю, что это будет долго продолжаться. Я в этом оптимизма не вижу, его будет все меньше», — оценил ситуацию Клинцевич.

Клинцевич считает, что рано или поздно таким мирным демонстрациям будет оказываться более жесткое противодействие. «Суть и содержание всего, что происходит с талибами и их идеологией, проявится. Они будут ее продвигать, готовя и формируя страну как исламский халифат. Это все пока что цветочки, ягодки будут впереди», — добавил глава Союза ветеранов.

В августе стало известно, что командиры «Талибана» требуют от старейшин в захваченных районах списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних женщин в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние девочки. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.