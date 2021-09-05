Талибы открыли охоту на афганских проституток для расправы над ними

Представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) открыли охоту на проституток Афганистана, они просматривают порносайты, чтобы найти и расправиться с девушками, оказывающими услуги интимного характера, передает The Sun со ссылкой на источники службы безопасности.

Террористы намереваются казнить женщин жестоким образом, «обезглавить, побить камнями или повесить», или подвергнуть публичному унижению. Особую ярость у них вызывают те, кто вступал в связь с европейцами.

Так, данные афганских проституток попали на нишевые порносайты и были обнаружены талибами, передает издание. Ожидается, что работницы интим-сферы столкнутся с самыми жестокими репрессиями при новом режиме и будут в лучшем случае вычеркнуты из общественной жизни, в худшем — лишатся ее.

«"Талибан" демонстрирует верх лицемерия в этой ужасающей охоте на ведьм. Поскольку на видео показаны явные указатели местоположения борделей, этим женщинам сейчас угрожает серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», — сообщил источник.

Секс-работа в Афганистане незаконна, но количество проституток было достаточно велико, поскольку таким образом их семьи могли свести концы с концами. Правозащитные организации предупреждали в июне перед уходом союзников, что в Кабуле находились «сотни» секс-работников.

Ранее представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Сухейль Шахин попросил США не пытаться изменить культурные устои Афганистана. Он указал, что звучащие со стороны США заявления о необходимости дать женщинам без хиджаба доступ к образованию — это попытка изменить афганскую культуру.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

