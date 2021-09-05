Протест националистов в Черногории назвали попыткой терроризма

Протест националистов в городе Цетине, который перерос в бои с полицией и привел к блокаде бывшей черногорской столицы, является «попыткой терроризма». Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на своей странице в Twitter.

«Нападение на полицию является нападением на государство!» — написал глава черногорского правительства. Он выразил уверенность, что организатором цетинских беспорядков стала Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович. В 2020 году партия не смогла победить на парламентских выборах и заняла место оппозиции.

4 сентября правые радикалы заблокировали въезд в город Цетине и вступили в бои с полицией в преддверии интронизации митрополита Приморского и Черногорского Сербской православной церкви Иоанникия. По сообщениям СМИ, их координировал советник президента Черногории. В свою очередь, Джуканович не раз заявлял о желании создать в Черногории автокефальную церковь.

Интронизация митрополита прошла 5 сентября, несмотря на протесты черногорских националистов. Полиция применила против радикалов слезоточивый газ, а после разогнала толпу протестующих и разблокировала въезды в Цетине. Кривокапич также написал о том, что задержан советник президента Черногории Веселин Вельович, руководивший беспорядками.