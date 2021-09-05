Три человека погибли и 20 были ранены после подрыва смертника в Пакистане

Geo News: террорист-смертник подорвался на КПП в Пакистане, трое человек погибли

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана смертник совершил теракт на контрольно-пропускном пункте (КПП), в результате которого три человека погибли и 20 получили ранения. Об этом сообщает Geo News.

По данным антитеррористического департамента МВД Пакистана, террорист на мотоцикле врезался в полицейскую машину, а после сработала бомба, установленная на байке.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники правоохранительных органов и саперы. Пострадавших госпитализировали в больницы.

28 августа газета Hindustan Times сообщила, что в Кабуле возле посольства Туркмении задержали пакистанцев со взрывным устройством.