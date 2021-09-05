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Раскрыто воздействие вакцины на разные штаммы коронавируса

Попова: привившиеся люди защищены от многочисленных штаммов коронавируса
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Фото: Mahmoud Issa / Globallookpress.com

Прививка защищает от многочисленных штаммов коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Раскрывая воздействие вакцины на привившихся, она отметила, что люди с «очень высокой долей вероятности» защищены от бесконечного множества инфекций.

Ранее 5 сентября сообщалось, что число инфицированных, выявленных за время пандемии COVID-19 в России, превысило семь миллионов. Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 18 645 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило отметку в семь миллионов, достигнув показателя в 7 012 599.

За последнюю неделю количество выявленных случаев инфекции составило 129 772. Согласно статистике агентства, прирост стал минимальным с середины июня.

3 сентября Анна Попова сообщила, что России не грозит локдаун из-за COVID-19. При этом, по ее словам, для отмены действующих ограничений нужно вакцинироваться от коронавируса. Попова напомнила, что в 2021 году Россия не вводила локдауны. «То, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала она.

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