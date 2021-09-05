В Москве началась церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Екатерина Москвич / ТАСС

В Москве проходит торжественная церемония закрытия 14 международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Видео с места событий опубликовал ТАСС.

Отмечается, что во время церемонии выступили Кремлевская школа верховой езды, Казачий хор, а также специальный гость мероприятия лидер группы Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн вместе с показательным оркестром МЧС России и оркестром отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии.

Ранее Линдеманн спел на Красной площади песню «Любимый город» на русском языке. Артист исполнил песню под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России.