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Лидер Rammstein выступит в Москве в сопровождении трех оркестров

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Москве в сопровождении трех оркестров
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Фото: @till_lindemann_official / Instagram

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Москве в сопровождении трех оркестров в рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в дирекции мероприятия, Линдеманн исполнит песню «Любимый город», аккомпанировать ему будут Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Выступление солиста Rammstein зрители смогут увидеть 4 и 5 сентября в вечерних представлениях. Линдеманн будет выступать в сопровождении духовых оркестров впервые в своей карьере.

Тилль Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen N chten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».

Ранее лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советский хит «Любимый город». Музей при этом обвинил музыканта в незаконном использовании экспонатов, поскольку тот использовал изображения интерьеров и предметов из коллекции NFT-токенов, которые впоследствии разместил на цифровой маркетплейс.

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