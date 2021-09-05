Учитель Кудрина назвал главную причину развала СССР

Главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема. Если бы ее удалось вовремя решить, распада Союза могло бы не случиться, заявил в интервью «Ленте.ру» бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике, учитель нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина Олег Ожерельев.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — сказал он.

По его словам, у власти было понимание необходимости глубинных реформ, эти реформы, хотя и со скрежетом, но осуществлялись, а страна преобразовывалась, но все решил дефицит.

«Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза. Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось», — констатировал Ожерельев.

Ранее соратник Горбачева Виктор Мироненко, который в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, назвал причины провала последней попытки сохранить Советский Союз. По его словам, главная ответственность лежит на российских политиках и руководителях РСФСР, и в частности — на Борисе Ельцине, а также на тогдашнем украинском руководстве, в частности, на Леониде Кравчуке.