Видевшего Киркорова теленка выставили на продажу за миллион рублей

Россиянин из Горно-Алтайска продает теленка, который снимался в Instagram у Киркорова

Житель Горно-Алтайска по имени Семен Прасалов выставил на продажу теленка, который, судя по описанию, снимался в Instagram-сторис у российского артиста Филиппа Киркорова. За свой лот мужчина попросил миллион рублей, объявление доступно на «Авито».

Продавец уверяет, что его теленок не только видел Киркорова, но и попал в его объектив, когда тот ехал в отель «Алтай Резорт». За «звездное» животное мужчина хочет получить либо деньги, либо двухэтажный дом в Дубровке или Майме.

«Мошенников и бездельников просьба не беспокоить», — написал автор объявления. К своему посту он приложил две фотографии. На одной изображен его теленок, а на второй — скриншот из сторис Киркорова.

Ранее гости рэпера Алишера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной начали продавать в сети утварь с их свадьбы за сотни тысяч рублей. Одна из девушек выставила на продажу два золотистых бокала, из которых пили в день торжества Моргенштерн и его возлюбленная.