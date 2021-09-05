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В США рассказали о неуместной просьбе и странной выходке Зеленского в Вашингтоне

Обозреватель NI Харинг: очередность презентации плана Зеленского вызвала удивление
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Stefanie Loos/ Globallookpress.com

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest заявила, что украинцы удивились «странной выходке» президента Владимира Зеленского в США, а именно тому, что он впервые представил план трансформации Украины американским экспертам, а не общественности Украины.

Обозреватель уточнила, что советник главы государства Тимофей Милованов продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической, энергетической безопасности, экономическом росте и инфраструктуре в Вашингтоне.

Харинг сочла странным то, что Зеленский сделал выбор в пользу американцев, а не своих соотечественников. «Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — подчеркнула она.

Обозреватель также назвала неуместной просьбу Зеленского об инвестициях, поскольку в аудитории были «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

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