Генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что использование продукции Apple ставит россиян в зависимость от изменений, происходящих в других странах.

«История с компанией Apple, которая собирается анализировать данные на произведенных ею устройствах по всему миру, — яркий пример цифрового рабства, в котором сегодня оказались россияне, — сказал Голов. — Да, в корпорации заявляют о том, что их алгоритмы будут изучать только фотографии, но это же чистая математика: перепрофилировать программы под другие типы данных совсем не сложно».

При этом сама Apple, по словам Голова, зависит от законодательных изменений, происходящих в США. В этом смысле ситуация, по его мнению, схожа с американо-китайским технологическим конфликтом, из-за которого КНР лишилась возможности использовать значительную часть западных наработок.

Как только в США изменят юридические практики, Apple будет обязана этому подчиниться Андрей Голов генеральный директор компании «Код безопасности»

«Получается странная ситуация: да, корпорация действует в рамках своего национального законодательства, но при этом будет стараться применять его по всему миру — просто из-за географии продаж своих устройств», — констатировал Голов.

По мнению гендиректора «Кода безопасности», таким образом создается прецедент, при котором американское законодательство искусственно начинает иметь значение в неподотчетных Вашингтону юрисдикциях.

В августе стало известно, что Apple планирует сканировать фотографии пользователей iPhone на наличие жестокого обращения с детьми или детской порнографии. Планы компании раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, назвавший мобильные телефоны «устройствами слежения».

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден добавил к этому, что корпорации могут начать искать на смартфонах и другую чувствительную информацию, в том числе персональные и финансовые данные. Позже стало известно, что компания заявила о готовности отказаться от идеи сканирования фотографий пользователей iPhone.