17-летний футболист умер от остановки сердца

Футболист «Вест Бриджфорд Колтс» Дилан Рич умер в возрасте 17 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Спортсмену стало плохо во время матча между «Колтс» и «Бостон Юнайтед» в рамках молодежного Кубка Англии. Медики оказали помощь Ричу и попытались запустить его сердце при помощи дефибриллятора. Футболист был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Предположительная причина смерти — остановка сердца. В Футбольной ассоциации Англии выразили соболезнования родным и близким Рича.

4 сентября стало известно о смерти игрока молодежной команды «Ювентуса» Брайана Додьена. Ему было 17 лет.

В августе итальянский футболист Марко Тампво скончался от сердечного приступа в возрасте 19 лет. Спортсмен почувствовал себя плохо через несколько дней после положительного теста на COVID-19. Родители игрока вызвали скорую помощь, но медикам не удалось его спасти.