Сестра жертвы вышедшего на свободу маньяка рассказала о своем страхе перед ним

Вышедший из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) британский сексуальный маньяк Колин Питчфорк может нанести новый удар. О своем страхе перед убийцей рассказала сестра его первой жертвы Ребекка Иствуд. Ее слова передает газета Express.

По словам 40-летней жительницы Великобритании, она не верит словам полицейских, что преступник не совершит злодеяний снова. По словам Иствуд, решение комиссии по УДО заставило ее онеметь. «Он умный человек, манипулятор. Он чудовище, которое никогда не изменит своих привычек», — добавила женщина.

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Она рассказала, что все еще испытывает страх перед маньяком и не хочет, чтобы чья-либо еще семья прошла через те же страдания. По ее словам, Питчфорк сейчас может жить где угодно и он обязательно снова убьет. Ребекка теперь боится за себя и дочь, несмотря на то, что она уехала из графства Лестершир, где более 30 лет назад произошла трагедия.

Маньяк Колин Питчфорк вышел на свободу по УДО 1 сентября 2021 года. До этого суд дважды отказывал ему в прошении об условно-досрочном: в 2016 и 2018 годах. Сообщается, что за время нахождения под стражей Питчфорк ни разу не раскаялся в совершенных им преступлениях.

В одну из ночей 1983 года пекарь Питчфорк ехал с малолетним сыном домой, когда увидел идущую по придорожному тротуару 15-летнюю Линду Манн. Маньяк остановился, изнасиловал и убил девочку. То же самое он повторил на другом участке этой же дороги в 1986 году с 15-летней Доун Эшворт.

Питчфорк стал первым преступником, чью вину удалось доказать с помощью генетической экспертизы. После того как полиция предоставила необходимые улики, суд в 1986 году приговорил маньяка к пожизненному заключению. Однако в 2009 году ему позволили претендовать на УДО с 2016 года. В тюрьме убийца отсидел более 30 лет.