Участник шоу «Танцы со звездами» попал в больницу

Российский хореограф, участник популярного телешоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили сообщил, что попал в больницу. В своем Instagram-аккаунте он заявил, что почувствовал себя плохо в минувшую пятницу, 3 сентября.

Хореограф опубликовал в личном блоге фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке. «Утром кофе, душ, наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине и понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы», — рассказал он.

Папунаишвили доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Хореограф отметил, что провел два дня в постели и за это время сдал «кучу анализов» и прошел несколько обследований. «Вчера, слава богу, первый раз удалось встать и немного пройтись, пока как улитка», — поделился участник «Танцев со звездами».

Хореограф не уточнил, какой диагноз поставили ему врачи.

Папунаишвили стал популярен после участия в телешоу «Танцы со звездами» на канале «Россия-1». Также хореограф появлялся в проекте «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3.