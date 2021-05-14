Телеведущий Владимир Молчанов попал в больницу

Известный теле- и радиоведущий, диктор Владимир Молчанов попал в больницу в Москве. По данным РЕН ТВ, 70-летнего журналиста госпитализировали из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Скоро ему предстоит операция.

Позже в разговоре сРИА Новости телеведущий опроверг сообщения о своей госпитализации и пояснил, что он проходит плановую реабилитацию после перенесенного коронавируса. Молчанов планирует пробыть в больнице неделю.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора и актрисы. В конце 1980-х — начале 1990-х годов вел передачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Является членом Академии российского телевидения и руководителем Мастерской факультета Журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». За свою работу Молчанов неоднократно удостаивался премии «ТЭФИ».

Ранее сообщалось, что актер из сериалов «Проект "Анна Николаевна"» и «Чернобыль» Евгений Сытый попал в больницу. Его госпитализировали из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Сейчас 51-летний актер помещен в отделение хирургии, где ему планируют провести комплекс обследований.