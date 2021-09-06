Раскрыта идеология партии Зеленского

Члены правящей украинской партии «Слуга народа» преимущественно тяготеют к идеологии либертарианства, но испытывают симпатии и к социализму. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, сторонники президента Владимира Зеленского стремятся к построению свободных рыночных отношений и становлению на Украине «государства-сервиса» — института, при котором любой гражданин «мог бы честно платить налоги» и отслеживать расходование этих средств.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Стефанчук также раскрыл отношение партии к политикам, чьи взгляды имеют иную окраску. Он подчеркнул, что «Слуга народа» является «срезом украинского общества», а потому работает с людьми разных идеологий, если они поддерживают идею «свободного человека».

«Я за свободного человека в свободной стране — это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я являюсь человеком национал-патриотического направления», — сказал вице-спикер.

В феврале текущего года стало известно, что «Слуга народа» планирует провести идеологический ребрендинг. Источники «Страна.ua» сообщали, что из-за падения рейтингов фракции и ее лидера — президента Владимира Зеленского остро назрела проблема нового позиционирования в глазах украинцев. «Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — все в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе», — утверждал собеседник издания.