Деннис Родман описал тусовку с Путиным

Американский баскетболист Деннис Родман рассказал о том, как разъезжал с Путиным по клубам

Американский баскетболист Деннис Родман в эфире Full Send Podcast рассказал о том, как приезжал в Россию.

Спортсмен вспомнил, как несколько лет назад встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Он просто крутейший. У нас был десяток Bentley. Мы разъезжали по клубам. В одном из них было около 30 русских девушек. Они — чертовски горячие. Пожалуй, самые красивые в мире», — описал тусовку с политиком он.

В 2013 году Родман посещал Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына совместно с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». По словам спортсмена, они с политиком провели «дикую» ночь в компании «хорошеньких девушек и водки».

Несмотря на критику со стороны американской прессы и правозащитников, Родман поддерживает контакты с Ким Чен Ыном, называет его своим другом, а визиты в Северную Корею считает частью «баскетбольной дипломатии». Одновременно спортсмен подчеркивает, что вопросы политики его не интересуют.