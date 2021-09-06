Десять российских IT-компаний оказались в центре скандала

ФАС возбудила дела против 10 компаний техподдержки и информбезопасности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства против 10 российских IT-компаний, говорится на сайте ведомства.

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Речь идет об «ЭСЛаб», «Нормос XXI», «Электрон-Сервис», «Крастол», «Легион Про», «Альфаком», «Главный центр информационной безопасности», «КСК Технологии», «Интер-Технологии» и «Ансер Про». Они занимаются техподдержкой и обеспечением информационной безопасности.

Компании оказались в центре скандала, ведомство подозревает их в картельном сговоре. В действиях этих организаций Генпрокуратура обнаружила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений. По данным ФАС, компании «поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий». Общая сумма контрактов — более одного миллиарда рублей.

Ранее ФАС обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, выдав компании предупреждение о недопустимости таких действий. Корпорация запрещает информировать пользователей о более выгодном способе оплаты товара, считают в ведомстве.