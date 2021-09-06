Стало известно о снижении стоимости авиабилетов в одну популярную пляжную страну

Стоимость авиабилетов из России в популярную пляжную страну ОАЭ резко снизилась. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в 2020 году на курорты страны можно было улететь за 50 тысяч рублей (билет туда и обратно). Теперь у авиакомпаний появились более бюджетные варианты. Например, тариф экономкласса по маршруту Москва — Дубай — Москва в середине сентября обойдется от 35,8 до 37,4 тысячи рублей на человека с багажом.

По мнению аналитиков, компании вынуждены снижать стоимость на перевозку по популярному у россиян направлению из-за увеличения частоты полетов с одного до семи рейсов в неделю.

Кроме того, участники рынка не исключают, что в зимний период возможен избыток перевозок в Дубай. «Есть критический фактор для продаж по направлению — открытый Египет. Это нельзя не учитывать. Будет ли избыток перевозки, сейчас зависит от того, какие объемы заявят авиакомпании, аффилированные с крупными туроператорами. Это станет понятно уже в течение двух недель», — заявил директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Ранее российские авиакомпании рекордно снизили цены на билеты в Сочи из-за действующих коронавирусных ограничений. Так, в допандемийный период на курорты Краснодарского края можно было улететь туда и обратно за 15-20 тысяч рублей. Теперь тариф экономкласса Москва — Сочи — Москва в начале сентября обойдется от шести до семи тысяч рублей на человека.