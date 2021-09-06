Полет модели истребителя Су-75 попал на видео

Пользователь YouTube Anton Valagin опубликовал видео полета модели перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate («Шах и мат»). Ролик демонстрирует работу масштабной модели самолета, и особенности ее конструкции.

Судя по иностранной речи за кадром, масштабную модель самолета изготовили не в России. Внешне модель является детализированной копией образца истребителя Су-75 Checkmate, представленного на МАКС-2021. Так, подвижное сопло двигателя модели имитирует управляемый вектор тяги, а полностью действующие рули высоты и направления повторяют таковые на модели Checkmate.

Масштабная модель получила двигатель с вентилятором, ротор которого напечатан на 3D-принтере. На видео продемонстрирован взлет, посадка, и маневрирование Checkmate.

Образец легкого тактического самолета Су-75 Checkmate презентовали в июле. Представители Объединенной авиастроительной корпорации заявляют, что самолет может полететь уже в 2023 году. Су-75 ориентирован на внешний рынок. Дальность полета Checkmate может составить три тысячи километров, а на борт самолет сможет взять до семи тонн вооружения.

