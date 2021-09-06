Сборная Аргентины улетела из Бразилии после прерванного матча ЧМ

Сборная Аргентины вылетела из Бразилии после того, как матч отборочной стадии ЧМ-2022, в котором должны были принять участие команды двух стран был отменен. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте аргентинской сборной.

«Мы направляемся домой», — написали футболисты и выложили фотографию из самолета.

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ТАСС со ссылкой на местные СМИ также передает, что федеральная полиция не собирается расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины правил въезда в страну. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов опросили спортсменов в аэропорту, после чего им было рекомендовано покинуть Бразилию.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван. На десятой минуте произошла потасовка между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Причиной стало появление на поле бразильских полицейских и представителей министерства здравоохранения страны. Это не устроило аргентинскую команду, и игроки приняли решение уйти в подтрибунное помещение. На тот момент счет во встрече был 0:0.

Встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли 14-дневный карантин и не могут принимать участие во встрече.